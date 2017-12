Jak to, že tohle není trestné? Výstřih modelky Gisele Bündchen zastavoval život v ulicích New Yorku!

Ve fotosetu z New Yorku předvedla Gisele pořádně hluboký výstřih! Foto: Super.cz/Profimedia

Gisele už si navíc může vybírat jen zakázky, které jí vyhovují a na ty náročné nebo stresující se vykašlat. Jejím hlavním "kšeftem" je totiž rozmazlování dcerky Vivian (4) a strašího chlapečka Benjamina (7).

To ovšem neznamená, že by pracovat přestala. Její poslední focení probíhalo nyní v New Yorku. A Gisele na sobě má něco, co by se snad už ani nemělo nazývat dekoltem. Se svým odvážným outfitem jistě v ulicích způsobila kolaps dopravy a srážku nejednoho muže se sloupem pouličního osvětlení! Ostatně podívejte se sami do galerie. ■