Vyvolená prince Harryho o začátcích kariéry: Pro některé nebyla dost hubená a hezká

Meghan Markle ve své nejznámější roli Rachel v seriálu Kravaťáci Profimedia.cz

Vzpomínky jsou staré víc jak deset let, ale už od teenagerského věku měla Meghan jasno v tom, že by chce být herečkou. Role se jí ale dlouho vyhýbaly. Často prý s odůvodněním, že není dostatečně hezká, nebo je naopak až příliš krásná, případně že není dost hubená, nebo je až moc štíhlá. „Snažila jsem se najít svou hodnotu v branži, která vás soudí za všechno, co nejste i za všechno, co jste,“ uvedla dříve Markle pro magazín Darling.

Sebevědomí jí pomohla upevnit slavná castingová režisérka April Webster (Hvězdné války nebo Mission: Impossible). „Nikdy předtím jsme se nepotkaly a během mého úplně prvního konkurzu u ní mě uprostřed scény zastavila, a řekla mi: ‚Musíš vědět, že na to máš‘,“ svěřila Markle, kterou její slova velmi zasáhla.

„Mou bezprostřední reakcí byl velký úsměv. Možná právě ten zastavil slzy, které se mi draly z očí. Ale i kdybych se rozbrečela, bylo by to jedno, protože ona mě viděla, viděla to nízké sebevědomí, které se dralo na povrch přes přílišný make-up,“ dodala Markle, jejímž zatím asi největším hereckým úspěchem je oblíbený seriál Kravaťáci. Na kontě má také seriály 100 či Hranice nemožného nebo filmy Nezapomeň na mě, Šéfové na zabití nebo Anti-Social. ■