Stále tak krásná! Trojnásobná mamina, která proslavila české dívky a push-up podprsenky, obnažila svá parádní stehýnka

Eva Herzigová má po třech dětech stále úžasnou postavu. Foto: Super.cz/Profimedia

Proslavila Češky po celém světě a právem je řazena k průkopnicím českého modelingu. Právě ona byla první vlaštovkou, která úspěšně reprezentovala tzv. ´slovanský typ´ po celém světě a stala se tváří celé řady významných značek. Kampaní má Eva Herzigová (44) na kontě bezpočet, tou jednoznačně nejvýznamnější byla její celosvětově populární reklama na push-up podprsenku Worderbra, kterou přiváděla do varu muže u nás i v zámoří.

Od dob jejích prvních úspěchů se to u nás začalo zástupci věhlasných modelingových agentur jen hemžit a naše dívky se staly úspěšným vývozním artiklem. Od těch dob sice uteklo přes dvacet let, Eva však hvězdou mezinárodního formátu zůstala.

Tento rok pro ni byl významným i v osobním životě. Eva má už tři syny ve věku od tří do devíti let. Jejich otcem je její dlouholetý živoní partner, podnikatel Gregorio Marsiaj (41). Ten se letos v březnu se konečně rozhoupal, zahodil ostych a požádal Evu o ruku! Topmodelka už má jedno nepříliš vydařené manželství za sebou, kvůli čemuž se do dalšího svazku příliš nehrnula... Gregoriovi ale naštěstí řekla "ano".

Na víkendových Fashion Awards v Londýně samozřejmě tato modelingová ikona chybět nesměla. A v naší galerii se můžete podívat, jak jí to slušelo. ■