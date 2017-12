Úsměv ji rozzářil víc než malovátka: Vanda Hybnerová ukázala tvář jen s minimem líčidel

Vanda Hybnerová si zahraje v nové divadelní hře. Herminapress

Kdo by to byl do ní řekl? Herečka Vanda Hybnerová (49) příští rok oslaví padesátiny! Do starého železa ale ještě rozhodně nepatří. Ve svém věku vypadá výborně i s minimem make-upu a zraje jako kvalitní červené víno.

Svou zásluhu na tom jistě má i mladší partner Jakub (35), který po boku sympatické herečky vystřídal Sašu Rašilova (45).

Hybnerová se brzy objeví v nové inscenaci Divadla Ungelt Život podle Jonesových.

„Když se mi poprvé dostal text do rukou zjistila jsem, že to není běžný příběh. V průběhu představení se neustále mění situace, je tam nemoc, naděje, vztahy i smrt, nejde ale o depresivní hru, protože jí nechybí ani trocha toho onoho vzácného koření. Tedy nadhled a vtip. Prozrazovat víc nemá cenu, prostě přijďte a uvidíte a uslyšíte,“ lákala diváky do divadla herečka, jíž to bez nánosů líčidel slušelo určitě víc, než když ze sebe s pomocí malovátek udělá před zrcadlem úplně jinou ženu.

Hybnerová se na jevišti potká také s Lucií Štěpánkovou, Ladislavem Hamplem a Miroslavem Táborským. Posledně jmenovaný si v psychologicky laděném příběhu pochvaloval hlavně zvolené protagonisty.

„Víte, když jsem dostal nabídku zahrát si roli Boba Jonese, příliš jsem neváhal. Jednak byl a je pro mě důležitý text, tedy příběh, který nabídneme divákům, i to s kým budu na jevišti hrát. Zásadní jsou samozřejmě úplně i všichni další, kteří mají s představením co do činění. A v tomhle případě to klaplo dokonale,“ lebedil si Táborský. Premiéra hry je naplánována už na 16. prosince. ■