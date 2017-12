Slovenská herečka má kliku na charismatické muže: Po Kaiserovi a Bartoškovi ji dalo natáčení dohromady s Gottem

Kamila Magálová s Karlem Gottem Foto: Lenka Hatašová

Herečka Kamila Magálová má štěstí na to, že ji v českých projektech dávají dohromady s našimi nejcharismatičtějšími muži. V komediích Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh a Líbáš jako ďábel to byli Jiří Bartoška (70) a Oldřich Kaiser (62). Nyní se nestárnoucí Slovenka dostala ke spolupráci s Karlem Gottem (78) díky natáčení písně k pohádce Když draka bolí hlava, v níž si sama zahraje.

K pohádce, kterou se producent Petr Šiška společně s režisérem Dušanem Rapošem rozhodli natočit, vznikají písně, které v klipové verzi zazpívají velké osobnosti české a slovenské hudební scény. První a zároveň titulní píseň s názvem Když draka bolí hlava, kterou napsali Lešek Wronka a Petr Šiška, nazpíval Karel Gott s dcerou Charlotte Ellou. Poslední listopadový den se pak Gott sešel ve studiu právě s Kamilou Magálovou a natočili závěrečnou píseň s názvem Láska je náš drahokam.

„Byl jsem osloven producentem Petrem Šiškou a režisérem Dušanem Rapošem, jestli bych pro jejich novou československou pohádku nazpíval titulní a závěrečnou píseň. Vzhledem k tomu, že mám klasické české pohádky moc rád a mám rád děti, s radostí jsem nabídku přijal, protože tato pohádka je skvělá. Titulní píseň jsme již s dcerkou Charlottkou nazpívali a s vynikající slovenskou herečkou Kamilou Magálovou už máme za sebou i finálovou, která je o celoživotní lásce a respektu,“ říká Karel Gott.

I podle slov Kamily Magálové se máme na co těšit. „Mě pro spolupráci na pohádce oslovil pan režisér Dušan Rapoš, se kterým jsem v minulosti spolupracovala na pohádce Falešný princ. Přečetla jsem si skvělý scénář, skvělé texty písní a slyšela skvělou muziku, kterou pro pohádku skládají opravdové osobnosti jako jsou Michal David (57), Vašo Patejdl nebo Lešek Wronka (57) a Igor Timko, a neváhala jsem a spolupráci přislíbila. A navíc je to pro mne poprvé, kdy si zahraju babičku. Ve skutečnosti už mám pět vnoučat, takže to celé skvělé zapadá. Navíc jsem moc ráda, že jsem si mohla zazpívat s Karlem Gottem. Těším se na spolupráci a na natáčení příští rok," svěřila Magálová. ■