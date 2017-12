Syn Venduly Pizingerové je v těžké pubertě! Odmítl vystoupit na koncertě, připadá mu trapný

Vendula Pizingerová Super.cz

Vendula byla tak dokonale nalíčená, že měla obavu, zda to vůbec půjde dolů. "Vypadá to jako lišej, do pusy jsem taky nedostala, tentokrát mám hodného manžela, takže je to v pohodě. Bojím se, že to nepůjde dolů. Báli jsme se, že když budeme sahat na děti, že budou od nás černé, a naštěstí nejsou. Možná je to permanentí makeup, tak nevím. Doufám, že to do 15. prosince opadá," řekla Super.cz se smíchem Vendula.

Již 15. prosince proběhne velký galakoncert Kapky naděje za účasti našich předních hvězd. "Bude plný emocí, koled. Zazpívají Marie Rottrová, Monika Absolonová, Leona Machálková a řada dalších. Všichni moderátoři jsou muži," prozradila Vendula.

Její syn Jakub tentokrát vystupovat nebude. "Kuba zpívat nebude. Nechce tam ani přijít. Je v pubertě, přijde mu to trapný. Nechce mezi lidi, bude mu třináct, všechno, co maminka dělá, je divný. Jsem prostě trapná, pusa před školou není možná," dodala se smíchem prezidentka Kapky naděje. ■