Trochu jiná premiéra hvězdy muzikálu Rocky: Jako čert vypadá i bez masky, i tak se za něj převlékl poprvé

Hvězdy muzikálu Rocky přinesly dětem dárky Herminapress

Čertů byly včera po Čechách tisíce, ale takhle věrohodného zřejmě viděly právě jen děti ze specializovaného centra Paprsek na pražském Proseku. Christopher Mumba totiž žádné líčení nepotřeboval. Se svými hustými kudrnatými vlasy a stejně tmavou bradkou totiž dětem čerta připomínal i bez maskování! Paruku s rohy ale stejně pro jistotu nasadil.

Mumba se za čerta převlékl poprvé v životě, z centra odcházel s velmi silnými pocity. V minulosti se s postiženými dětmi dostal do styku díky svému otci, který se o ně stará v Anglii, zážitek ale nikdy nebyl podle jeho slov až tak intenzivní jako včera.

"Když jsem tam za ním byl, jezdil jsem s ním po domovech, kde byly děti s autismem. Znám to, ale nikdy jsem s nimi nebyl v tak přímém kontaktu. Je to silné," řekl Chris.

S nepopsatelnými pocity z Dětského centra Paprsek odjížděl i představitel Rockyho Peter Pecha. "V daný moment jsem se snažil žádné velké empatii nepodlehnout, spíš jsem se snažil udělat těm dětem radost a co nejvíc jim zpříjemnit tu chvíli s námi. Všechno mi začalo docházet až na cestě domů, kdy jsem si v autě uvědomoval, jak šťastní vlastně jsme a jak nám nic neschází,“ svěřil se Peter.

"Mám tyto akce moc ráda. Přijde mi, že mají smysl. Jsme tady pro druhé a není to otázka našeho ega, jestli se nám to povede. Nemyslíme na tyto věci, i když se nám to nakonec povede lépe, než normálně. Když děláte něco pro druhé, je to nabíjející, přestože vím, že to může působit smutně," vyznala se Markéta, která má s postiženými lidmi dlouholeté zkušenosti. Pravidelně za nimi totiž jezdí do slovenské Šaľi.

I proto jí to s dětmi šlo. "Já vím, že mají vjemy, takže na ně člověk musí jít energeticky. Člověk se musí nechat unést jenom tím, co cítí. Dá se s nimi i komunikovat, je to takové to komunikování mezi nebem a zemí. Je to takové energetické," vysvětlovala zpěvačka, která paradoxně poprvé v životě šla za andílka.

"Je to dědičné. Mamka je sociální pracovnice a stará se o malé děti. Mateřské pudy jsem také měla vždycky, jen si myslím, že na vlastní mám ještě trošku čas," uzavřela Markéta.

Markéta, Peter a Chris se u dětí zdrželi necelou hodinu, během které jim zazpívali vánoční koledy a i jednu písničku z Rockyho. Poté jim předali přichystané dárečky. Z jejich slov je ale zřejmé, že nešlo o jejich poslední návštěvu tohoto zařízení. Teď je až do konce roku čeká Rocky v Kongresovém centru Praha, hraje se i mezi svátky a na Silvestra. ■