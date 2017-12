Chmury jsou dávno pryč: Rozesmátá Dagmar Havlová se s Konvalinkovou a Čvančarovou pustila do zpěvu koled

Dagmar Havlová Herminapress

Nejen, že známé osobnosti skupovaly výrobky charitativních spolků, aby podpořily dobrou věc, ale jako každý rok došlo i na zpívání koled. Na pódiu to s vervou sobě vlastní rozjela i hlavní tvář nadace Dagmar Havlová (64)! Rozesmátá bývalá první dáma akci pořádala už potřinácté.

„Hrozně to letí. Pamatuji se, když jsem odjela s manželem do New Yorku. On tam dokončoval knihu Odcházení a já jsem přemýšlela, jak podpořit činnost nadace, napadl mne mikulášský nebo chcete-li adventní bazar,“ vzpomínala vdova po exprezidentovi Dagmar Havlová.

Koledy si na podiu Pražské křižovatky podiu spolu s Dagmar Havlovou zazpívala i Jitka Čvančarová, Simona Postlerová, Naďa Konvalinková, Ivana Andrlová a další zpěvačky a herečky. ■