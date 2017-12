Konec filmové kariéry? Simona Stašová prozradila tajemství, které její fanoušky moc nepotěší

Simona Stašová o konci u filmu a o tom, kolik potřebuje vydělávat. Super.cz

Mlčenlivá máma z Pelíšků nebo naopak velmi aktivní matinka v Románu pro ženy. Kdo by neznal tyhle dvě filmové role Simony Stašové (62)? A nejen je... Jenže teď to vypadá, že obdivovatelé jejího hereckého umu už mají smůlu. Aspoň co se filmu týče!

„Ptáte se, proč třeba tolik netočím. Sama jsem se pro to rozhodla a vůbec mi to není líto. Už jsem totiž to podstatné natočila. Mám Pelíšky, Román pro ženy, Sebemilence. Ale když přijde nějaká role, kterou nebudu chtít dát své kolegyni, protože bych na ni žárlila, že tohle maso je moje, že si ho chci zahrát, tak to určitě udělám. Pak tomu musím přizpůsobit hraní v divadle. Pak třeba budu hrát dva měsíce jen pět představení za měsíc a k tomu točit. Ale teď jich hraju třeba i dvaadvacet,“ svěřila se Super.cz Simona na jedné akci.

Vůbec si ale zatím nedokáže představit, že by k podobné situaci mohlo dojít. Její celoživotní obří vášní je totiž divadlo.

„Vzala jsem osud do svých rukou. Zjistila jsem, že v divadle je moje největší síla. Jdou za mnou divačky, které chodí i patnáctkrát za sebou na hru Shirley Valentine. V repertoáru mám osm her. A protože už nejsem v angažmá, tak mě divadlo uživí,“ přiznala nám Simona na křtu videoklipu Svatební, na němž vzpomínala na své vlastní veselky a také „vyváděla“ v úžasu z kouzelníka.

„Divadlo si dávkuju si podle toho, jak moc mám chuť hrát. Nebo co zrovna potřebuju zaplatit. To ale není u mě tak podstatné. Vezměte si, že ve dvaašedesáti letech už toho zase tolik nepotřebuju. Ráda si vyjedu na Sicílii, do Říma, už ne dál, protože nechci sedět v letadle dlouho. Takže moc peněz už nepotřebuju, ale potřebuju zaplnit čas. A ten si zaplňuju nádhernými věcmi na jevišti. Přes den si čtu a jsem hrozně ráda, že mám na sebe konečně čas,“ dodala jedna z nejlepších hereček své generace. ■