Znásilnění v Ordinaci má dohru: Na Danu Morávkovou se sesypaly snad všechny týrané ženy republiky!

„Diváci mi velmi často píší, hlavně pánové před Vánoci, odkud mám sako, šperk a podobně, protože to chtějí pořídit manželce. To jim velmi ráda poradím. Kritika také chodí, ale teď je to hlavně o tom, abych v Ordinaci opustila hokejistu, který mě trápí a vrátila se k princovi, tedy Honzovi Čenskému,“ prozradila Super.cz Dana.

Kvůli nedávné drsné scéně o znásilnění nás zajímalo, jestli si lidé herce pořád spojují s rolemi, jako třeba před desítkami let, když nebyla jiná zábava než státní televize. A je to tak.

„Kdysi jsem točila film Andělská tvář s panem Vinklářem, který mi hrál tatínka. Tenkrát mi vyprávěl, že když hrál Cvacha v Nemocnici na kraji města, vůbec nemohl jít mezi lidi a pokud se náhodou nějaký skutečný doktor jmenoval Cvach, měl prázdnou čekárnu. A tohle jsem zažila jako Andrea v Rodinných poutech a Velmi křehkých vztazích. Teď i v Ordinaci. Pokud vás mají dvakrát týdně v obývacích pokojích, s tou rolí si vás spojí,“ vysvětlila Morávková.

Pak už jsme se dostali k tomu nejpozitivnějšímu, co brutální scéna přinesla.

„Velmi často mi teď na sociální síť, do zpráv nebo klasickou poštou a přes email píší ženy, které si něčím podobným prošly. Myslím tím domácí týrání a násilí. Podle mě je ještě horší psychické násilí. Obdivuju všechny ženy, které to vyřešily. S vedoucí Ordinace jsme si říkaly, že kdyby ten příběh měl pomoci jedné ženě, otevřít jí oči, tak zaplaťpánbůh za to,“ dodala půvabná herečka. ■