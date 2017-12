Neuvěřitelná proměna: Žena v touze po miminku shodila téměř 80 kilogramů

Když se Alyson pustila do hubnutí, vážila už 152 kilo. Profimedia.cz

Od chvíle, kdy si jako malá holčička hrála s panenkami, toužila být maminkou. Jenže když nastal ten pravý čas, byla příliš obézní na to, aby otěhotněla. Lékaři jí to řekli jasně. Aby vůbec měla nějakou šanci přijít do jiného stavu, musí radikálně zhubnout. Jinak se může s vysněným miminkem rozloučit...