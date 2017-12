První Vánoce v novém domě: Stromek si Míša Tomešová pronajme, manželovi nic nekoupí a místo něj podaruje pejsky

Míša Tomešová už plánuje Vánoce. Foto: Lucie Vítková

„Moc se na to těším, bude nás hodně. Moji rodiče a ti Romanovi spolu vycházejí dobře, myslím, že se to celé ještě strhne ve velkou párty,“ říká Míša. „Vloni jsme měli vánoční stromeček z větví, připevněný na zdi. Naši dva pejsci nám při procházce lesem snesli fůru větví a my jsme se je rozhodli takhle využít. Opatinovali jsme je a ozdobili na zdi. Letos jsme se rozhodli si vánoční stromeček pronajmout, budeme se o něj starat, zalévat ho a pak ho vrátíme a zase poroste dál v přírodě. Je mi líto ho řezat a pak vyhodit," svěřila Míša.

"S Romanem jsme zavedli už před lety, že si vzájemně k Vánocům dárky nedáváme. Dáváme si, co potřebujeme, během roku, ale k Vánocům za ušetřené peníze raději zajdeme do psího útulku a nakoupíme pejskům deky, granule a co třeba zrovna nejvíce potřebují. Kristiánkovi samozřejmě Ježíšek nadělí, ale my preferujeme tuhle pomoc,“ usmívá se půvabná tmavovláska.

A co si takhle nadělit další přírůstek do rodiny? „Druhé miminko zatím neplánujeme, chystám se ponořit se zase více do práce. Čeká mě role v novém filmu s Danou Morávkovou a také nová role v muzikálu Robinson. Zatím jsme mladí, na další dítě máme čas. S Kristiánkem nám pomáhají obě babičky a taky se střídáme podle toho, kdo jak hraje. Zatím nám to vychází a jsem ráda, že to jde takhle v rodině a nepotřebuji řešit třeba chůvu,“ promluvila o plánech do budoucna Míša. ■