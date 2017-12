Na pořádnou reklamu nejsou peníze: Karibská kráska vábí diváky svým odhaleným tělem!

Americká herečka s karibskými kořeny Blanca Blanco (36) Foto: Super.cz/Profimedia

Na pořádnou reklamu nejspíš nejsou peníze, odvážná herečka proto musela do kampaně nasadit vlastní tělo! Minulý týden se producírovala parkem v centru Los Angeles polonahá, s ňadry překrytými jen plédem ze síťoviny. A ukázalo se, že to byl jen decentní začátek...

Světlo světa teď spatřily další propagační snímky, na kterých je Blanca Blanco zoufale prahnoucí po slávě jen prapodivně omotaná vánočním řetězem ve snaze zakrýt jen to nejnutnější a vystavit ze svého těla co nejvíc. Má ale atraktivní karibská kráska nedůstojné odhalování opravdu zapotřebí? Její samoúčelné kampaně působí tak lacině, že už to snad ani není sexy. Pokud se vám rádoby dráždivá provokace béčkové herečky líbí, máte se na co těšit - příští rok se má objevit dokonce v sedmi nízkorozpočtových filmech! Bude na každý z nich lákat diváky svým obnaženým tělem?

V kontextu posledních dvou sérií nyní zveřejněných snímků se už ani nechce uvěřit tvrzení herečky z galavečera pořádaného u příležitosti letošního předávání Oscarů v únoru tohoto roku. Tehdy se herečka objevila na červeném koberci v křiklavě žlutých šatech s rozparkem tak vysokým, že jí odhalil nahý rozkrok i kus břicha. Blanco se tehdy hájila, že Oscaři jsou pro ni doslova svatí a ona rozhodně neměla v úmyslu přitáhnout k sobě pozornost tímto nežádoucím způsobem. Zároveň popřela, že by tehdy pod šaty byla nahá. Prý jen měla prádlo věrně tělové barvy. ■