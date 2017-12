I po dvou dětech je to pořád sexy Pamela z Účastníků zájezdu: Jitka Kocurová vypadá v 38 letech skvěle

Jitka Kocurová vypadá stále úžasně Foto: archiv Nadační fond Srdce na dlani

Jitka se již patnáct let snaží pomáhat dětem z dětských domovů. Každoročně jako poděkování partnerům pořádá s Nadačním fondem Srdce na dlani Vánoční charitativní koncert. Letos byla hlavní hvězdou skupina No Name. „V nadaci zastávám hlavně úkol jakéhosi vzoru pro děti, jakousi motivaci být lepším a duševně hezčím člověkem. Myslím si, že jsem pro děti teta, která je úspěšná, ale hlavně taky někdo, kdo je má rád. Ráda si s nimi hraju, snažím se odblokovávat jejich dušičky a ukazovat jim otevřenost a náruč plnou lásky,“ popsala, jak vnímá svoji roli v nadaci Kocurová.

Srdce na dlani je již tradičním článkem v oblasti pomoci dětským domovům. Hlavním posláním nadace je pomoci dětem v dětských domovech překonat nemilosrdný osud a prožít šťastné dětství, plně se integrovat do společnosti a vychovat z dětí sebevědomé a samostatné osobnosti, které po opuštění domova dokáží čelit nástrahám života. Děti z pěti dětských domovů, nad kterými drží nadační fond patronát, se během večera představily na podiu svými pěveckými či tanečními vystoupeními a aktivně se tak zapojily do pestrého programu.

„Byl to neuvěřitelný večer plný emocí všech zúčastněných. Kromě "hlavních aktérů" dětí, jsme měli tu čest přivítat kapelu s čerstvým slavíkem na kontě No Name. Igorek Timko a kluci byli víc než dokonalí! Děti tancovaly, zpívaly a přidal se i celý sál Národního domu na Vinohradech. Více než šest set lidí stálo, tleskalo a zpívalo. Krásná atmosféra,“ shrnula nadšeně Jitka Kocurová. ■