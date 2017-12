Její krása s věkem neuvadá: Nejstarší česká topmodelka Pavlína Pořízková (52) je okouzlující i s vráskami

Pavlína Pořízková Profimedia.cz

Pavlína už se samozřejmě modelingu aktivně nevěnuje. Ve svém oboru však dosáhla takového věhlasu, že je dodnes ve Spojených státech uznávanou celebritou. Rodačka z Prostějova, která v roce 1975 emigrovala do USA za svými rodiči, v New Yorku zpestřila galavečer magazínu Bloomberg. Ten každoročně zveřejňuje seznam 50 nejvlivnějších osobností. Letošní výběr mimo jiné zahrnuje i režisérku Patty Jenkins, která do kin přivedla komiksovou hrdinku Wonder Woman.

Atraktivní padesátnice českého původu byla ozdobou akce plné vlivných hostů. Pavlínina tvář a silueta se sice od časů, kdy pózovala pro magazíny Sports Illustrated či Playboy, změnily, i s vráskami však stále sklízí obdiv. Nestárnoucí ikona snese srovnání dokonce i se svou opěvovanou australskou vrstevnicí Elle Macpherson. ■