Recept na trému při konkurzu na Fantoma opery: Tahle zpěvačka si dá panáka a zavře se na záchodě

Už od léta se připravovala na konkurz, aby ze sebe vydala to nejlepší. Zpěvačka Monika Sommerová sice s kolegyní Michaelou Gemrotovou (31) alternovala v roli Christine v muzikálu Fantom opery přes dva roky, ale uvědomuje si, že roli v obnoveném představení v GoJa Music Hall nedostane automaticky.

"Zpívala jsem to sice dlouho, ale za ty dva roky, co se nehrálo, se hodně zapomene. Tak doufám, že jsem ten grif znovu našla a povede se to," řekla nám po svém vystoupení, které se natáčelo na kameru pro majitele licence v Londýně, kteří si přejí vidět a hlavně slyšet, zda se účinkujícím jejich standardní výkon podaří i po dlouhé pauze.

Monika ovšem uprostřed zpěvu jednou dokonce utekla z jeviště a musela dát svůj výstup ještě jednou. "Ty konkurzy jsou hrozně psychicky náročné. Když hraju, je všechno v pořádku, ale na konkurzu jsem rozklepaná. Když jsem začala zpívat, už jsem věděla, že je to špatně, a tak jsem poprosila, jestli bych to nemohla dát znovu aspoň za půl hodinky," vysvětlila nám.

Na zbavení se trémy má Monika svérázný recept, ale nebála se nám ho svěřit. "Když mě přepadne tréma, jdu si dát malého panáčka a ono to trošku spadne. Zavřu se na záchod, zkusím si to znovu, nadechnu se a jdu do toho," prozradila nám Monika, která momentálně zpívá v divadlech v Plzni a Ústí nad Labem a nabídku dostala i z Ostravy.

"Nezastavím se a jsem vlastně strašně unavená z toho dojíždění, protože bydlím v Praze. Fantom opery, který se hraje na pražském Výstavišti, by byl trochu vysvobozením. Bylo by to dokonalé, soustředila bych se jen na něj a ostatní aktivity utlumila," uzavřela Monika. ■