Červená knihovna hadr: Miro Žbirka si musel lásku s o 15 let mladší manželkou vybojovat!

Meky Žbirka s manželkou před 30 lety a dnes Foto: archiv M. Žbirky

Je to doják. Kdyby ten příběh někdo natočil, asi by hodně žen zaslzelo! Řeč je o dojemném vztahu Mekyho Žbirky, který nedávno oslavil kulaté narozeniny, a jeho manželky Kateřiny. Je stabilní, až je to v šoubyznysu skoro hanba! Příští rok oslaví třicet let od svatby, začátky ale ani náhodou nebyly jednoduché.