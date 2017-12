Tohle opravdu nejsou jejich tetičky: 3 slavní herci, kteří si našli výrazně starší manželky

Věk tady nehraje žádnou roli. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ukázkovým příkladem atraktivního herce, jehož manželka je často mylně vnímaná jako postarší příbuzná, je Hugh Jackman (49). Po objetí sympatického Australana zajisté touží spousta mladých modelek, ale srdce komiksového Wolverina bije jen pro dvaašedesátiletou Deborru-Lee Furness, která se jeho manželkou stala už v roce 1996. Poznali se při natáčení seriálu Correlli, v němž oba účinkovali. Deborra-Lee tak Hugha ulovila dávno předtím, než se stal mezinárodní filmovou hvězdou. Vlastní děti jim osud nedopřál. Společně adoptovali Avu (12) a Oscara (17).

Fanynky urostlého frajera ze Hry o trůny se dost divily, když zjistily, že se letos oženil. Ještě více jej překvapil výběr manželky. Jason Momoa (38) totiž navlékl prstýnek o 12 let starší Lise Bonet (50). Jeho vyvolená byla šest let provdaná za Lennyho Kravize, s nímž má devětadvacetiletou dceru Zoë. Komiksovému Aquamanovi porodila Lolu (10) a syna jménem Nakoa-Wolf. Pár tvoří od roku 2005.

Nejvýraznější věkový rozdíl je mezi hercem Aaronem Johnsonem (27) a režisérkou Sam Taylor (50). I když je od sebe dělí 23 let, už pět let oba užívají společné příjmení Taylor-Johnson. Režisérka Padesáti odstínů šedi se do Aarona zakoukala v roce 2009 při natáčení filmu Nowhere Boy. Kromě lásky je spolu pojí i dvě dcery. Vychovávají sedmiletou Wyldu a pětiletou Romy. ■