Okouzlující dámou i v termo tričku: Tatjaně Medvecké to sluší nejenom v Národním divadle

Tatjana Medvecká Super.cz

"Tady se to dá krásným prostředím srovnat i s tím Národním divadlem, takže to na člověka dýchne a dopadne, a tak se snaží taky vypadat k světu," svěřila nám herečka, která prý outfit dlouho řešila u svého šatníku. "Říkala jsem si, že to musí být i transportabilní, protože hned z moderování běžím do divadla. Takže moje oblečení se dá složit do malé taštičky," vysvětlila Tatjana, která nám prozradila, že součástí jejího slavnostního modelu bylo i termo tričko, aby jí nebyla zima. "Jsem strašně zimomřivá a nechci, aby mi táhlo na cemr. Koukám se na ty praktické věci," smála se.

S nadací spolupracuje dlouhodobě, už od jejích začátků, protože ji má prakticky v rodině. "Paní Olga Sýkorová, která nyní nadaci vede, je moje sestřenice, tak se u mne přimluvila. A ona je úžasná, vedle toho má náročnou profesi inženýrky ekonomie, dělá to jen ve svých volných chvílích. Najednou zjišťujete, kolik lidí chce pomáhat a dělat radost. Za největší úspěch pokládám to, že se podařilo postavit školu pro zrakově postižené děti u Olomouce. No a já jim dělám takovou ambasadorku v Praze a běhám třeba po úřadech, kde to mám někdy se svojí známější tváří jednudušší," doplnila. ■