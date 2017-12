Internetová hvězda (29) vypadá po třetím porodu senzačně. Tyhle malé bikiny by neschovaly zhola nic

Oxana Samoylova Profimedia.cz

Jako modelka patří do skupiny žen, pro které je cvičení denním chlebem a nedílnou součástí života. Díky tomu se pyšní skvělou postavou, a i po porodech se dostala do formy ve velmi krátkém čase. Ruská internetová hvězda Oxana Samoylova to zažila už třikrát, nejmladší dcera Maya přišla na svět před osmi měsíci.