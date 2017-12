Šperk je nejlepším přítelem ženy: Půvabná blond herečka hodlá snubní prsten nosit i po rozvodu

Henrieta Hornáčková Super.cz

Vypočítala leccos, úplně však zapomněla na svůj snubní prsten. Museli jsme jí ho připomenout! "Ve snubním prstýnku mám diamant, tak je asi nejdražší. Ale to je, myslím, dobré znamení, že jsem na to zapomněla. Ale život jde dál," smála se čerstvě rozvedená Henrieta, která byla manželkou režiséra Davida Drábka.

"Snubní prstýnek jsem si nechala. Moc se mi líbí, nehledě na to, co se stalo. Je to šperk a je krásný. Myslím, že jednou do budoucna to bude vzpomínka na časy, které byly hezké. Tak se na to teď dívám," mínila s tím, že ho možná ještě začne znovu nosit. "On totiž naštěstí nevypadá úplně jako snubní. Je tam bílý kamínek zapracovaný v takovém vzoru, který mi připomíná vitráž v kostele," vysvětlila. ■