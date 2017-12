Zpěvák Gipsy se v novém klipu svlékl donaha: Pokochejte se jeho figurou

Gipsy.cz - Je to tak Video: Gipsy.cz

Gipsy.cz přicházejí s novým singlem s názvem Je to tak. Nový videoklip, který opět režíroval frontman Radek Banga, přináší nejen temperament typický pro Gipsy.cz, ale také jasnou myšlenku. A k tomu i pohled na zpěvákovo tělo oděné pouze do trenýrek, a posléze i bez nich.

„Je to něco, co zná každý z nás. V životě jsou momenty, na které by člověk nejraději zapomněl, ale nakonec dojdete k závěru, že nemůžete pořád žít tím, co bylo, protože změnit můžete jen to, co máte před sebou," říká Banga.

Refrén písně zároveň sděluje, že vše zlé je k něčemu dobré, protože i to špatné náš může někam posunout. Tuto myšlenku předává zpěvák žákům i na svých přednáškách ve školách, které dělá již sedmým rokem. „Jako dítě jsem doma prožíval peklo, což vyústilo až v to, že jsem v 15 letech skončil jako bezdomovec. Právě toto období symbolizuje plyšový medvídek v našem videoklipu. Ovšem každý divák si pod tím může představit to své. Minulost není možné zapomenout, ale nesmíte dovolit, aby vás ničila," vysvětluje.

Natáčení videoklipu probíhalo na Křivoklátsku. Celému štábu přišlo vtipné, že při poslední scéně bude Radek běhat úplně nahý po poli. Smích však všechny přešel, především Radka, když předpověď hlásila 3°C. Scéna má však podstatný význam, a tak nemohla v klipu chybět. Nahota zde má dva rozměry - zbavení se minulosti, která nás tíží, a zároveň přijetí toho, jací jsme. ■