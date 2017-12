Vánoce, Vánoce přicházejí: Monika Absolonová se jako první v šoubyznysu pochlubila nastrojeným stromečkem!

Monika Absolonová už je na Vánoce připravena. Foto: Super.cz/Instagram M. Absolonové

A to především kvůli synovi Tadeášovi, který se už Ježíška nemůže dočkat. „Krásného Mikuláše! Táďovi přinese stromeček,“ pochlubila se zpěvačka.

A proč už se do strojení stromečku pustila tak brzy? „Za 20 dní Vánoce a je blbý mít strom do února. Už jsem to zkoušela, radši dřív. Nejradši bych ho měla pořád,“ nezapřela v sobě milovnice sváteční vánoční pohody Absolonová.

Zpěvačka je navíc známá tím, že každý rok peče pro kamarády nejen z branže vyhlášené vánočky. Pochoutku z Moničiny dílny ostatně pravidelně dostává i Karel Gott (78) s manželkou Ivanou. ■