Z dětské hvězdičky vyrostla sebevědomá mladá žena. Svá ňadra schovala pod koňské hlavy

Zendaya na vyhlašování The Fashion Awards 2017 v Londýně Profimedia.cz

Z Disney kanálu už je to jen krůček do velkého světa šoubyznysu. Ale musí se to vzít za správný konec. Herečce, zpěvačce, tanečnici a modelce Zendaye (21) se to podařilo.

Ta jako by se pro herectví narodila. Už jako malá sbírala zkušenosti s kamerou a fotoaparáty jako dětská modelka a později tanečnice, a když ji pak objevil zmíněný dětský a teenagerský kanál, bylo na úspěch zaděláno. Hlavní roli v něm sehrál sitkom Shake It Up. Následně přišly nabídky i z jiných produkcí, hrála například ve filmu Spider-Man: Homecoming, zúčastnila se také taneční show Dancing with the Stars. Jejím nejnovějším snímkem je Největší showman, jenž bude mít premiéru koncem prosince.

Zendaya dnes patří k nejvýraznějším tvářím mladé generace amerických herců a zpěváků a jako takovou ji lidé i vnímají. Rozdává rozhovory, fotí se do magazínů, je zvána na prestižní společenské akce. K takovým patřilo i předávání módních cen v londýnské Royal Albert Hall, kde ukázala, že jí možná časem bude náležet i přízvisko módní ikona. Už teď ostatně ovlivňuje milióny svých příznivců, nejen co do módy. ■