Padesát dní trpěl: Vojta Kotek se ve své první kostýmové filmové roli trápil s parukou. Takhle mu to v ní seklo

Nejvěští roli ze všech českých herců, kteří si zahráli v koprodukčním evropském filmu Marie Terezie měl Vojta Kotek (29) . Ztvárnil manžela a největší životní lásku císařovny, Františka Štěpána Lotrinského. Byla to velká čest a natáčení pro něj bylo poučné i jako pro režiséra. Trochu ale také trpěl. A to kvůli dlouhovlasé paruce, kterou musel během natáčení nosit.

"Když hrajete ve filmu historickou postavu, která opravdu existovala, přináší to s sebou určitou zodpovědnost. Vždycky je to o to náročnější a o to větší je to výzva," svěřil Vojta, jehož jako rakousko-uherského císaře uvidíme na obrazovkách České televize 1. a 2. ledna večer.

V kostýmech se ovšem jako v druhé kůži necítil. "Není to něco, co bych si vzal rád normálně na sebe. Je mi hloupé říkat, že mi v tom bylo horko a že je ta paruka nepříjemná. Ale ono to tak je. Na druhou stranu mi to pomáhalo se do role vžít. Ale aspekt toho, že v tom strávíte padesát dní, je poměrně ostrý. Do té doby jsem nevěděl, že člověka můžou bolet vlasy. Nejkrásnější okamžik dne nastal, když jsem si mohl paruku sundat," přiznal Vojta.

