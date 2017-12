Tomáš Klus si konečně zazpíval s manželkou Tamarou: Takhle to trojnásobným rodičům slušelo v klipu o lásce a snech

Tomáš Klus s manželkou Tamarou v klipu k písničce A pak

K novému singlu A pak natočili pod režijní taktovkou Jordana Haje a Givinara Kříže také videoklip, který má za sebou úspěšnou předpremiéru.

Tamara Klusová se v září stala už trojnásobnou maminkou. Písničku však s Tomášem a jeho kapelou představila s energií sobě vlastní i s malou dcerkou Jenovéfou, kterou mezitím hlídali kamarádi v zákulisí (doma mají ještě ročního syna Alfréda a čtyřletou dceru Josefínu).

Nad tříměsíční Jenovéfou se rozplýval i Jordan Haj, který má s přítelkyní Emmou Smetanou téměř roční dceru Lennon Marlene.

Tomáš i Tamara Klusovi se během natáčení klipu shodli na tom, že vypráví především o lásce a o snech. „Písničku A pak jsem napsal asi před rokem. Přišlo mi to přirozený a nejlepší na světě. Od té doby, co jsem s Tamarou, ji lámu do toho, abychom spolu i zpívali. Myslím, že je skvělý, mít rodinu, být zamilovanej a šířit lásku okolo, že na tom není nic patetickýho,“ míní Tomáš Klus.

V několika záběrech se Klusovi objeví v indiánském oblečení, ve kterém se brali, což má v sobě skrytou symboliku, protože během natáčení oslavili čtvrté výročí svatby. Na zbrusu nový klip manželů Klusových se podívejte ve videu. ■