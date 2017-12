Monika Leová chce po svatbě s dítětem počkat dva roky: Nechce přijít o tuhle luxusní figuru?

Monika Leová vypadá šťastně. Super.cz

"Užíváme si hory se vším všudy, se snowboardem i s wellnessem a masážemi," pochvalovala si asi poslední dovolenou před tou opravdovou svatbou, kterou mají naplánovanou na léto a už konečně mají nejen termín, ale i místo. "Zimní svatbu, tu fiktivní, máme už za sebou, tak jsme se rozhodli pro léto," smála se.

Plánují už i svatební cestu, možná zase skončí v Tatrách. "Ještě uvidíme, jak moc bude ta svatba stát. Když se poštěstí, tak bychom chtěli vyjet do Austrálie, kde jsme se zasnoubili. Rádi bychom si tam dali naše svatební sliby, protože nevím, zda budu schopná říct je v ten svatební den," svěřila. "Už jsme je odříkali na té naší ledové svatbě a byla jsem pěkně nervózní. V hlavě si to postupně dávám dohromady, ale budu to mít určitě napsané," dodala.

V únoru už Monika s Martinem oslaví osm let vztahu a prý jim to pořád klape. Neberou se jen proto, že to od nich všichni čekají. "Tlak z okolí samozřejmě byl, ale máme se pořád strašně moc rádi, bude to krásný další posun v našem vztahu. Už pomalu mluvíme i o dítěti, ale na to se ještě dva roky neptejte," uzavřela. ■