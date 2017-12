To se jen tak nevidí. Slavná blondýnka z taneční show smočila svou vytrénovanou postavu v moři

Lindsay Arnold Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Taneční show, v nichž o přízeň diváků a poroty usilují celebrity s profesionálními tanečníky, se netěší přízni jen u nás. I na Slovensku vyzývají k tanci (Let´s Dance), Velká Británie má Strictly Come Dancing a ve Spojených státech vysílají Dancing with the Stars. V zatím poslední řadě nejvíce zazářila Lindsay Arnold Cusick (23), jež si se zpěvákem Jordanem Fisherem vytančila první místo.

Nyní je čas na odpočinek.

Za tím Lindsay vyrazila na havajský ostrov Maui i s manželem Samuelem Lightnerem Cusickem. Toho si vzala jako jednadvacetiletá před dvěma roky v Salt Lake City. Jde o její středoškolskou lásku.

Ještě před Dancing with the Stars Arnold Cusick soutěžila v jiné show s názvem So You Think You Can Dance, popularita se však dostavila až v pozdější show. V té v 16. řadě (zatím poslední byla při dvou řadách ročně 25.) začínala v devatenácti letech jako druhá nejmladší taneční profesionálka (tou nejmladší byla Julianne Hough, která nastoupila v osmnácti letech). ■