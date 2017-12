Tohle už zavání exhibicionismem: Kamila Nývltová chodí na společenské akce téměř nahá

Kamila Nývltová Super.cz

Snad aspoň na ven jí dovolí se teple obléknout. Zpěvačka Kamila Nývltová (28) poslouchá svého stylistu na slovo a my jen čekáme, kdy přijde úplně nahá! Výstřihy až po pás a absence podprsenky už jsou u ní tradicí... Ale když přišla na otevření butiku s bižuterií, vypadalo to, že pod sako nevzala vůbec nic!

Když jsme si povídali u vánočního stromku, vypadala jako už hodně rozbalený dáreček. "Říkala jsem, že ten outfit je dost letní na to, kolikátého už máme. Ale nastyloval mě zase Sam Dolce a já mu vždycky říkám, že mě spíš svléká, než aby mne oblékl. A zase jsme u toho skončili," krčila rameny Kamila, která nás ale ujistila, že podprsenku sice opět nemá, ale pod sakem má kratinké šortky a rozhodně není naostro, takže ji zimní vítr neofoukne na citlivých místech.

Když už jsme byli u dárečků, ať už rozbalených nebo zabalených, pobavili jsme se i o předvánočních přípravách, které Kamila hodně prožívá. Cukroví a adventní věnce se přes ni daly dokonce objednávat i na sociálních sítích.

"Mám hrozně moc šikovných známých, kteří tohle tvoří a já se nabízím, že jim s prodejem pomůžu. Ale sama jsem také tvořící typ a příští týden jedu do Krkonoš, kde se zavřu doma a budu péct. Letos to ale nepojmu ve velkém, co se druhů cukroví týče, v plánu mám tak šest, ale o to více to zase bude plechů," svěřila se. ■