Tady bude růženec i modlitba potřeba: Lucie Bílá se bojí o Vlastu Korce. Pojede hodně drsný závod

Lucie Bílá věnovala Vlastovi Korcovi růženec Foto: archiv Barth Racing Team

„Pořád jdu do všeho po hlavě. Jsem jako ten blázen, který všechny ty výzvy zvedá ze země, protože to mám rád,“ nechal se slyšet Vlasta Korec, který už je svou vášní pro terénní auta proslulý. Nejtěžšímu a nejnebezpečnějšímu závodu světa opět nedokázal odolat, zkraje roku se tak vydá na svou již šestou velkou rallye!

Vlasta Korec stráví s týmem v Jižní Americe téměř celý leden. Diváci u televizních obrazovek a posluchači rádia budou mít možnost se s reportážemi Vlasty Korce podívat tam, kam se běžně kamery nedostanou. „Mým hlavním úkolem je podívat se za dakarskou oponu. Budu divákům zprostředkovávat to, co běžně nevidí. Podíváme se třeba do dakarské kuchyně, jak to vypadá v bivaku a podobně,“ vysvětluje, co ho na Dakaru přesně čeká.

Aby se mu na rallye dobře dařilo a vrátil se v pořádku domů, darovala mu před odjezdem Lucie Bílá talisman pro štěstí. „Říká se, že kdo si hraje, nezlobí. Tak já si teda hraju a zlobím, ale mám ráda ruční práce. Je to taková moje radost a dělá to radost i lidem. S Vlastíkem jsme spřízněné duše, a protože jde do extrémních podmínek, tak jsem mu přinesla vlastnoručně vyrobený růženec, aby mu přinesl štěstí,“ vysvětlila česká slavice. K tomu mu ještě na kapotu auta, které společně pokřtili šampaňským, namalovala symbol srdce.

Růžence vlastní výroby zpěvačka i prodává a výtěžek z jejich prodeje věnuje na opravu českých kostelů. Tento má však jiný účel – měl by Vlastu ochránit před rychlostí a nebezpečím. Lucka by si na dakarskou rallye netroufla prý ani jako spolujezdkyně. „Není to žádná legrace, a přestože už dělám hodně mužských věcí, pěkně bych se teda bála s ním jet. Ale mám rozum, tak zůstanu pěkně doma,“ smála se. ■