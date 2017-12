Nejkrásnější tělo planety je už 11 let zadané: Tereza Fajksová po dlouhé době ukázala přítele, chce s ním miminko

Tereza Fajksová Super.cz

S Lubošem Tereza vyrazila na víkend do Nízkých Tater, ale prý ho nemusela moc přemlouvat, i když mu zájem médií nedělá moc dobře. "Jednak jsem mu řekla, že se mnou jet musí, ale on miluje hory a snowboarding, takže to je ten důvod, proč tady se mnou je. A po letech pomalu dospěl k názoru, že se vás tolik bát nemusí. Navíc se dobře zná s přítelem Moniky Leové Martinem, se kterým se kamarádí už od střední školy," vysvětlila Tereza.

Když už zmínila Martina s Monikou, kteří mají před svatbou, zajímalo nás, jak to má s partnerem ona. "Chtěla bych teď spíš miminko a až za padesát let svatbu. Chceme na tom začít pracovat od ledna, až budu mít po státnicích. Chci to mít bez stresu. Teď má hrozně moc mých kamarádek problémy s početím. To je ten hlavní důvod, proč už bych s tím ráda začala. Biologické hodiny mi netikají, mentálně se cítím asi tak na patnáct. Tak uvidíme, jak nám to půjde, mám z toho trochu obavu," svěřila už s vážnou tváří Tereza. ■