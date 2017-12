Hvězda Áčka Pavlína Wolfová se dostala z těžkého úrazu: V kondici je i její táta Petr Spálený. Po 2 letech opět koncertuje

Pavlína Wolfová Super.cz

Už je to roky, co si ji televizní diváci oblíbili jako moderátorku, mj. pořadu Áčko. V médiích se dcera zpěváka Petra Spáleného a herečky Pavlíny Filipovské Pavlína Wolfová pohybuje stále, i když mění posty. A my s ní na výletě v Nízkých Tatrách probrali samozřejmě nejen lyžování, k němuž se po nepříjemném úrazu vrátila, ale i její rodinu.

Před čtyřmi lety si Pavlína právě v Tatrách, i když ve Vysokých, potrhala vazy v koleni. "Už zase lyžuju. Když mrzne a je slunce, už nepotřebuju nic jiného, jen mi dejte svah, lyže mám svoje," smála se, i když už nemůže vyrazit jinak, než s ortézou. "Lyžovat se nezapomíná, i když kondici už mám horší," krčila rameny.

Lyžovat naučila i obě děti. "Matylda dokonce vyhrává závody, jezdí skvěle. Matouš jezdil jako blázen, na freeridech, ale nakonec lyže zahodil a přesedlal na snowboard," prozradila o svých potomcích, které má s druhým exmanželem

"Mě naučil lyžovat můj táta, který byl fantastický lyžař. A byla jsem i u toho, když jednoho dne lyžovat přestal. Bylo to zrovna tady na Chopku, kde jsme byli i s mým prvním mužem Karolem. Jeli jsme na lanovce a viděli muže, který sedí uprostřed svahu, kouří a vedle sebe má zapíchnuté lyže. A já říkám: Karole, to bude můj otec. A když jsme k němu dojeli, tak nám oznámil, že právě tady s lyžováním skončil," vyprávěla nám historku o svém otci Petru Spáleném.

Její otec byl v posledních letech velmi nemocný. Více než dva roky nevystupoval. Nyní se ale vrací na koncertní pódia. "Byla jsem na jeho koncertě před třemi týdny a byl fantastický. Táta, koncert i to publikum bylo fantastické. Pro mě to byl zázrak. Chtěla jsem tomu hrozně věřit, ale už jsem upadala na mysli, protože tátovi bylo objektivně hrozně špatně, ale hlavní bylo, že nebyla vůle. Neměl vůli zvednout se a kousnout se. Teď to, klobouk dolů, udělal a chystá se k lednovému comebacku. Jsem strašně šťasná, přeju mu to," svěřila se. "Je to neuvěřitelné, skvěle mu to zpívá a dokáže táhnout hodinu a půl koncert. Hrozně mu držím palce," dodala.

A její maminka Pavlína Filipovská? "Máma je v pohodě, normálně předvánočně prudí. Jsme si pořád nablízku a teď přichází to předvánoční období, kdy se ty věci chystají. Počínaje dárky a konče jídlem. Jsme taková rodina, která čeká na tu předvánoční pohodu, která ale nastane až ten konkrétní večer. Ale pak si to užijeme," smála se Pavlína, která stráví svátky s maminkou a jejím mužem a svými dětmi a partnerem. "S tatínkem se uvidíme na Štědrý den dopoledne," uzavřela moderátorka s tím, že se ve velké partě scházejí na tradičních šnecích. ■