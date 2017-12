Zachránila ho před sebevraždou a alkoholem. Jak na tom Řepka byl, když se poznal s Kristelovou?

Kateřina Kristelová o těžkých začátcích s Tomášem Řepkou Super.cz

„Jestli mě někdo zachránil před sebevraždou a chlastem, je to Kačka,“ uveřejnil v září na své sociální síti a jeho slova obletěla snad všechna média.

Na křtu jeho nové knížky Děkuju, kde se osobním problémům hodně věnuje, jsme zpovídali jeho partnerku Kateřinu Kristelovou (38), o níž mluvil.

Jak to s ním tedy na začátku vypadalo?

„Začali jsme normálně chodit na rande a poznávat se. Do hloubky jít nechci, je to v knížce. Ale Tomáš byl rozbitej, bál se lidí, přišel mi jako pes zahnaný do kouta, na kterém se někdo nepěkně podepsal. Lidé, co si myslí, že jím manipuluju, by si měli uvědomit, v jakém stavu se nacházel po nějaké etapě života a po druhém manželství,“ tvrdí Kristelová.

A hned pokračuje. „Jestli jsem z Tomáše udělala člověka, který nepije, nehraje, věnuje se rodině a baví ho trávit čas doma, jsem na to hrdá. Po tom, že jsem porodila a snad dobře vychovala dceru, je to můj druhý zásadní úspěch. Kateřina Kristelová tu určitě není od toho, aby šlapala Tomášovi Řepkovi po štěstí. Ne. Je tu od toho, aby mu pomohla, a myslím si, že on úplně stejně pomáhá jí,“ dodala Kateřina, která je podle Tomáše pořád jeho největší oporou. ■