Trochu jiný vánoční příběh: Mrkněte, jak Čvančarové ruply šaty a zjevila se před diváky v podvazcích

Jitka Čvančarová v pohádkovém příběhu Přání k mání Video: Bontonfilm

To zas bude podívaná! Milovníci žensky tvarovaných křivek Jitky Čvančarové (39) si v prosinci přijdou na své.

Už brzy vtrhne do kin vánoční rodinný film Přání k mání, kde si Čvančarová zahraje sexy kouzelnici.

A protože je to ženská krev a mlíko, stane se jí během kouzelnického vystoupení menší nehoda. Rupnou jí šaty a rázem se před početným publikem ukáže jen v podvazcích! Na scénu se podívejte ve video ukázce.

Film Přání k mání, který vznikl v československé koprodukci, tvůrci popisují jako vánoční příběh o lásce, rodině a cestě ke štěstí. Hned tři dějové linie spojuje láska: varietní kouzelníci v podání Jitky Čvančarové a Martina Myšičky mají manželskou krizi, kterou se snaží vyřešit, jejich syn Albert je zase beznadějně zamilovaný do ségry kamaráda, o rodičovskou lásku pak bojuje jinak všemi mladými obdivovaný syn na první pohled zlého hoteliéra, kterého hraje Vítězslav Jandák.

„Není to klasická pohádka, nejsou tu hrady, draci, princezny ani princové,“ přibližuje režisér Vít Karas. „Přání k mání je prostě vánoční příběh s trochou kouzel, která ožívají v reálném světě. Pro mě je to návrat k filmům, jakými byl třeba Pan Tau nebo Lucie, postrach ulice,“ míní. Přání k mání zamíří do kin už ve čtvrtek 7. prosince. ■