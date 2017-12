Sedmiletá dcera bývalé královny krásy v roli modelky! Natálka už má za sebou druhou kampaň

Natálka Fuxová v roli modelky Foto: Matúš Tóth

Vypadá to však, že ve stopách své maminky, která je jako modelka stále aktivní a působí hlavně v Německu a Rakousku, nepůjde. "Focení ji bavilo, ale jen chvíli. Asi to nebude úplně typ na modelku. Za chvíli byla unavená, nevypadalo to, že by to pro ni byla práce na celý život," řekla Super.cz s úsměvem Markéta.

"Asi bych ani nechtěla. Natina má chytrou hlavičku, tak bych chtěla, aby dělala něco jiného. Půjde, myslím, jiným směrem," dodala s úsměvem Divišová na focení dětské kolekce návrhářky Mentlové. ■