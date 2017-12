Utekl ze světa modelingu, zpíval na ulici a teď si brousí zuby na Eurovizi: Mrkněte na klip fešného zpěváka

Mikolas Josef - Lie to Me

Byl úspěšný ve světě modelingu, ale svou slibně rozjetou kariéru hodil ze dne na den za hlavu a začal zpívat. Pohledný mladík Mikolas Josef už se na módní mola vracet nechce a světu představuje svůj nejnovější singl Lie to Me, s nímž se dokonce přihlásil do letošní Eurovize.