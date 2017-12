Tahle moderátorka je populární nejen pro svou výmluvnost. V bikinách nevypadá vůbec zle!

Andrea Calle Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Její aktuální snímky byly pořízeny na pláži v Miami, kde Calle tráví volno. Dobře to zde zná. Poté, co se z Kolumbie v roce 1998 přestěhovala do Spojených států, v Miami vystudovala vysokou školu se zaměřením na finance a marketing. Ani herecká zkušenost se jí nevyhnula, ale jen malá, nebo lépe řečeno krátká. Zahrála si v osmiminutovém snímku Una Mano Amiga.

Sama sebe popisuje jako cílevědomou, oddanou, společenskou a tvrdě pracující. Netají se tím, že je silně věřící. ■