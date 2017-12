Největší český zpěvák s parádní figurou nafotil kalendář! A je zatraceně sexy

Radim Schwab v novém kalendáři Foto: Lenka Hatašová

Je bezpochyby nejvyšším českým zpěvákem a díky své vizáži by se mohl živit i jako model. Radim Schwab dal sice přednost hudbě, ale k modelingu si přesto na chvíli odskočil. S fotografkou Lenkou Hatašovou nafotil nové snímky, ze kterých vznikl dokonce kalendář.

Radim vydává nové cédéčko s názvem Grazioso a svým fanouškům k němu nadělil i kalendář. O Radimovi se ví, že je v posilovně jako doma a dává si na své postavě a bříšním pekáči pořádně záležet.

Kvůli cédéčku a také konkurzu na Fantoma opery, který se příští rok vrací do GoJa Music Hall makal letos pořádně i na svém hlase. "Na tom cédéčku jsou i dost těžký věci, který už si jen tak nezazpíváte. Chtěl jsem ho mít perfektní, tak jsem vyrazil i do Londýna na hodiny zpěvu k vynikajícím profesorům, což mi moc pomohlo. A samozřejmě konkurz na Fantoma. Je to tak náročná role, že na ni je potřeba být naprosto dokonale připravený,“ prozradil Radim.

Zpěvák v neděli zahájil své turné s názvem Vánoční sen. Zazní tu ty největší hity – od vánočních písní přes balady až po muzikálové kousky. ■