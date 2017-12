V lyžařském i v prostěradle: Takhle si Daniela Šinkorová užívala zahájení zimní sezóny na rodném Slovensku

Daniela Šinkorová Super.cz

V lyžování je Daniela Šinkorová (44) teprve začátečnice, takže když vyrazila na ski opening do Jasné v Nízkých Tatrách, užívala si jen krásnou krajinu a služby místního wellness. "Sice sjíždění svahů miluji, ale na místní sjezdovky si sama netroufám. Doposud jsem jezdila jen s manželem, který mne učí a cítím s ním větší jistotu," svěřila nám Daniela, který je se svým současným manželem Ladislavem Polákem šťastná už dlouhých dvanáct let.

"Jezdit po černých sjezdovkách s boulemi ještě opravdu neumím, ale kdyby tady byly jenom modré trasy, tak jezdím celý den a pak si dám na tři hodiny wellness. Mám ráda tu kombinaci," svěřla herečka, která přijela do Tater s kamarádkou, ale s manželem se sem určitě ještě vypraví. Je sice Slovenka, ale přiznala, že v Nízkých Tatrách byla poprvé. "Když mi bylo asi sedm, byli jsme s rodiči ve Vysokých Tatrách a tam jsem také poprvé zkoušela lyže, ještě to byly ty dřevěné se starým vázáním a moc mi to nešlo," přiznala, když nám zapózovala s vypůjčenými lyžemi.

"Nevyhledávám adrenalin. Jsem opatrná a čím jsem starší, tím větší si dávám pozor," doplnila Daniela, která si užila nejen místní přírodu a wellness, ale také párty. Účastnila se hned dvou, díky tomu, že se v Jasné konalo nejen zahájení sezóny, ale také slavnostní otevření nového hotelu. Největším lákadlem akce byla možnost pomazlit se s nádhernými sovičkami.

Pracovně na rodném Slovensku moc aktivní není, hrála tady ovšem ve slovenské verzi seriálu Ordinace v růžové zahradě. "Fotit se se mnou tady chtěli hlavně Češi, ale Slováky mám moc ráda, užívám si, že tady mohu mluvit svojí rodnou řečí, všichni jsou tady moc milí a úslužní," svěřila se.

Momentálně se Daniela věnuje především divadlu, natáčení ji žádné nečeká. "Snad po tomhle rozhovoru přijdou nové nabídky," smála se. "Teď mám ale práce dost, je takový vánoční maraton, mám i vánoční cédéčko Dárek vánoční, je celkem úspěšné, tak s ním jezdím koncerty v kostelech i na náměstích. A hodně moderuju, protože začala plesová sezóna, a po celé České republice jezdíme s představeními divadla Palace," uzavřeli jsme rozhovor výčtem jejích současných pracovních aktivit. ■