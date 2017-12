Z téhle exotické krásky byla málem fotbalistka! Teď je z ní žádaná modelka, která provokuje na pláži v sexy plavkách

Kelly Gale Profimedia.cz

Atraktivní seveřanka, jejíž otec pochází z Austrálie, momentálně žije v USA, ale na nezájem fotografů si nemůže stěžovat nikde. Ti ji nakonec sledovali právě až do Austrálie, kde si Kelly užívá dovolenou s přítelem Johannesem.

Na pláži tato kráska vystavila na odiv svůdné tělíčko v plavkách, které už propůjčila celé řadě věhlasných značek. Namátkou jmenujme například Chanel, Narciso Rodriguez, Tom Ford a mnoho dalších.

Jak už to tak bývá, k modelingu se krásná Švédka dostala vlastně úplně náhodou. Ještě v pubertě se věnovala sportu, konkrétně fotbalu (kopané se věnoval i její tatínek). Jejích půvabů si ale všiml hledač talentovaných modelek, jenž obrátil život exotické krásky vzhůru nohama. A to je možná jedině dobře, protože téhle krásky by u fotbalu byla opravdová škoda... ■