Prosincová zima podle Jágrovy holky? Takhle Veronika Kopřivová vystavuje sexy tělíčko na pláži!

Veronika Kopřivová Foto: Instagram V. Kopřivové

Jágr je často zaneprázdněný sportovními povinnostmi, a tak se Veronika s klidným srdcem může vracet na milovanou Floridu, kde Jágr v minulé sezoně válel za místní Pantery.

Jak je vidět, léto si tato blonďatá kráska umí nadmíru užít. Fanoušky na sociální síti opět potěšila sexy fotkami v plavkách.

A to už to ze začátku vypadalo spíš na to, že svůj profil bude zásobovat fotkami v zimních kabátech a sněhulích.

Krásy zimního Calgary ale Jágrova holka zatím moc neokusila a lyžařskou výbavu nadále nechává schovanou v koutě. A to je možná jedině dobře! Na štíhlou postavičku bývalé kadeřnice a missky je totiž radost pohedět. ■