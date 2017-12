Nejslavnější současný český dětský herec už dospívá: role předává mladšímu bráškovi a poohlíží se po holkách

Filip Antonio Super.cz

Filip Antonio (14) začínal ve filmu ve svých čtyřech letech, tehdy to byl snímek Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh. Teď už je z něj puberťák a toho si zahrál i v novém vánočním rodinném příběhu Přání k mání. Na divadle ho už ho pomalu střídá mladší bratr, který je stejně talentovaný jako on.

"Herectví mě strašně baví, je to můj největší koníček. Dostal jsem se k tomu díky svojí mámě a moc jí za to děkuju," řekl Super.cz Filip, kterého už maminka, muzikálová zpěvačka Dita Hořínková už ani na natáčení doprovázet nemusí.

"Už jezdím spíš sám, mamka má také svoje pracovní povinnosti a nemůže tam být se mnou pořád. Taky hlídá mého malého bráchu, který už taky začal točit. Všichni si pomáháme," vysvětlil. "Bratr po mně převzal i pár představení v divadlech, třeba Osmý světadíl v Kalichu, bude hrát i v Hudebním divadle v Karlíně v Času růží, alternujeme se v divadle v Ústí nad Labem v Casanovovi," upřesnil Filip.

V Přání k mání si už Filip zahrál zamilovaného kluka, ve skutečnosti žák 8. třídy holku ještě nemá. "Zatím ji ještě hledám a pátrám. Asi by neměla být jako ta filmová Johanka, do které je zamilovaný můj hrdina. Nelíbilo se mi, jak se ze začátku chovala. Ale jinak jsme s její předsatvitelkou Míšou velcí kamarádi," řekl nám Filip, kterému hraní nebrání v tom, aby se dobře učil, takže dělá doma jen radost.

"Zrovna při tomhle natáčení to ale bylo hodně náročné, protože se prodloužilo o další dva měsíce. Bylo těžké ve škole všechno dohnat. Zatím to ale zvládám. Na to, jak jsem vytížený, mám dobré známky," prozradil s tím, že na vysvědčení měl ze třinácti předmětů osm za jedna a zbytek byly dvojky. ■