Jitka Čvančarová je ženou mnoha talentů: Bude po tanečních show jezdit i jako kouzelnice? Triky už umí

"Pevně doufáme, protože jsme to dělali s láskou a srdcem celý štáb, že si Přání k mání lidé zamilují. Dali jsme do toho všechno," věří Jitka, že se bude snímek líbit. "S kouzelníky jsme s Martinem dlouho zkoušeli a fakt jsme se to naučili, ale ten trik vám neprozradím. Protože to není filmový trik, ale opravdový trik," smála se herečka.

Stejně jako se při StarDance naučila tančit a pak díky tomu měla nabídky například na předtančení na plesech, mohla by vyzkoušet profesi kouzelnice také v reálu. "Už jsme o tom s Martinem přemýšleli, že bychom to nějak zúročili, že je škoda to využít jen v jednom filmu," opravdu o tom, i když zatím s nadsázkou, uvažuje Jitka.

Sice je před Vánocemi, ale ani teď Čvančarová nelení a nevěnuje se jen nákupům dárků a výzdobě bytu. "Odpremiérovali jsme další řadu seriálu Až po uši, která teď jede na HBO. A aktuálně jsme začali s Michalem Malátným zkoušet jedno kouzelné představení do divadla La Fabrika. Jsme tam jenom my dva, jmenuje se to Kleopatra, Michal tam má tři různé postavy, já mám tedy jen tu jednu titulní roli. Mám pocit, že to bude strašně vtipné," těší se Jitka, že si zahraje slavnou roli, kterou v její neslavnější podobě ztvárnila Elizabeth Taylor, jíž se ostatně trochu podobá. ■