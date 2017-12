Obludně přetékající symboly ženství: Individuum z reality šou si vzalo o 4 čísla menší šaty a tak to dopadlo!

Jemma Lucy běhala v mrazivém počasí britské metropole takhle (ne)oblečená. Foto: Super.cz/Profimedia

S krátkými přestávkami se od léta potulovala po různých destinacích jižní Evropy, kde buď vyhledávala kliniky plastické chirurgie nebo, jakmile se alespoň trochu zahojila, prezentovala výdobytky moderní kosmetické medicíny téměř nahá na místních plážích. Bikiny svlékla vlastně až tento týden, kdy se z Lanzarote vrátila do Londýna.

Důkaz, že posledních pár týdnů strávila na sluníčku, by se dal ale těžko ukázat, kdyby svůj outfit měla přizpůsobit chladnému londýnskému klimatu. Takže když se Jemma Lucy (29), hvězda britské mutace reality show Big Brother, vydala do chladné noci, měla na sobě krátké šatičky, jako by byl začátek srpna.

Tu zdrobnělinu v případě jejího úboru volíme zcela záměrně. Miniaturní kousek, do něhož jen silou vůle, možná spíš zázrakem, nacpala své vnady, musel být tak o tři, čtyři čísla menší, než je Jemmina konfekční velikost. A není to žádná náhoda (spíš nehoda). Bohatě tetovaná kráska takovou velikost volí často, aby tak zdůraznila všechny ty drahé, v Turecku přeci jen o fous levněji implantované bandáže. Když prozradíme, že ty nejdražší výplně (tentokrát její vlastní tuk odebraný z jiných částí těla) má v hýždích a v ňadrech, asi vám rychle dojde, proč byla ochotna do mrazivého vzduchu vyběhnout nacpaná v minišatech. Nejen, že jí v nich nešlo pořádně dýchat, musela jí být také hrozná zima.

Pokud Jemmu neznáte a její zjev na vás působí příliš tvrdě, pak vězte, že to není žádná póza. Ona opravdu dokáže být velmi divoká. Vždyť právě kvůli své rebelské povaze a drsnému vzhledu si zasloužila své místo mezi celebritami. Do světel ramp londýnského showbyznysu začala pronikat už kolem roku 2005, kdy ji propustili z vězení, kde seděla za celou řadu trestných činů. Než se do něj dostala, stačili ji vyhodit postupně hned ze tří škol. ■