Dvojčata, co rozproudí fantazii všech: Z jejich pevných krásných zadečků a tělíček snů jdou pánové do kolen!

Lehce nabušená polská dvojčata vypadají krásně z obou stran! Profimedia.cz

Dlouhých 12 let hrály volejbal, ten jim ale postavu moc neměnil. A to bylo zlé, protože sestry strhl trend polonahých glamour selfie princezen, které okupují sociální sítě svoji „spanilou krásou“ a „zaručeně unikátními příběhy“. A tak se plavovlasá dvojčata Sandra a Agnieszka Krakowska (23) z polské Varšavy rozhodly, že s balónem seknou a do ruky místo něj uchopí činky. V posilovně měly v plánu se zabydlet, dokud se nepřetvarují do zmíněného fenoménu internetových krásek.