Dokonalá ze všech stran: Andrea Verešová svá fantastická stehna a půlky vystavila v obchoďáku i na slunci

Andrea Verešová je krásná ze všech stran. Foto: Facebook A. Verešové

Bude z ní takový klenot mezi českými modelkami ještě za dalších dvacet let? Zatím to vypadá tak, že ano a že jen podpoří teze o nějakých paktech s pekelnými mocnostmi! Andrea Verešová (37) nemusí být úplně všem sympatická, nikdo jí ale nemůže upřít to, že ve svém věku a po dvou dětech si udržuje opravdu špičkovou figuru. A takhle ji předváděla v Dubaji!