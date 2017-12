A je to tady! Hana Gregorová pohrozila svému ex Koptíkovi žalobou. Vysoudí milión korun?

Hana Gregorová a Ondřej Koptík Foto: Olga Hrušková

Když Ondřej Koptík napsal na svou sociální síť dlouhatánský text plný přiznání , jak všechno jeho osočování vůči bývalé partnerce Haně Gregorové (65) bylo lživé, protože se jí chtěl pomstít za to, že s ním nekomunikuje, někteří mu začali freneticky tleskat. Konečně dospěl a zmoudřel, tvrdili. Jenže se spíš zdá, že omluvy Gregorové nejsou z jeho hlavy!

Lidé v komentářích jednak naznačují, že vůbec nepoznávají jeho styl psaní, ale ještě zajímavější je věta, kterou do diskuse napsal sám Ondřej.

„Zaslouží si omluvu za moje lži a já si zasloužím i tu žalobu,“ napsal. Jak tedy Super.cz již dříve předpovídal, minimálně pohrůžka žalobou přišla. Podle oslovených právníků se mladík dopustil tolika urážek a zveřejňoval i tolik intimních detailů ze života Gregorové (ať už pravdivých či smyšlených), že by soud patrně stanovil minimální částku odškodnění na milión korun.

Je jen otázka, zda se Ondřej zalekl a radši sám o sobě sepsal doznání a omluvu Haně Gregorové a jejím blízkým doufaje, že díky tomu soud vyhraje (což by byl samozřejmě nesmysl, text by sloužil naopak jako důkaz proti němu), nebo zda je to jinak.

Možná se s ním jen herečka nechce léta „tahat“ po soudech a svého ex jen vyzvala k omluvě, se kterou se třeba spokojí...

„Parádně mě to semlelo. Viděl jsem se pořád v novinách, na internetu a myslel jsem si, že teď jsem konečně celebrita. Vůbec jsem si neuvědomoval, že klesám na totální dno,“ sype si popel na hlavu. „Najednou jsem pochopil, že lidi vůbec nechtějí znát pravdu, že jim stačí jakákoliv lež a uvěří všemu,“ píše Koptík ve svém prohlášení.

Omluvil se i kamarádce Hanky. Tu osočil z toho, že právě ona může za to, že herečka skončila v nemocnici, když tvrdil, že ji pokoutně zásobuje léky. ■