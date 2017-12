Vztah, nebo jen fraška naoko? Kamarád české ženy z filmů pro dospělé přiznal, že chtěl, aby žárlila jeho bývalka!

Ondřej Koptík a Silvie Řeháková Herminapress

Když se Ondřej Koptík, mladík, kterého by nikdo neznal, nebýt toho, že byl jeden čas po boku herečky Hany Gregorové (65), ukázal na veřejnosti ruku v ruce se Silvií Řehákovou, dívkou známou díky lechtivější minulosti, chovali se jako na akci s tématikou pro dospělé a do světa hlásali, jak jsou spolu dlouho a zbožňují se, všem to asi bylo k smíchu a moc tomu nikdo nevěřil. Koptík nyní přiznal: bylo to jen naoko a chtěl, aby Hana Gregorová žárlila!