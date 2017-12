Hanko Gregorová, promiň, ve všem jsem o tobě lhal, jsi dokonalá! Ondřej Koptík úplně otočil a kaje se

Ondřej Koptík a Hana Gregorová Foto: Facebook O. Koptíka

Možná poprvé od chvíle, kdy dostal kopačky kvůli drogám, mluví úplně ve všem pravdu! Ondřej Koptík, mladík, který žil nějakou dobu s Hanou Gregorovou (65), vdovou po Radoslavu Brzobohatém (✝79), na svou bývalku nakydal tolik hnusu a špíny, že by to snad ani všichni zákeřňáci světa nedali dohromady. Nyní jako by konečně prozřel, za vše se omlouvá a přiznává, že ve všem lhal!