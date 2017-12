Jak kdysi hloupý Tomáš Řepka k rozumu přišel: Neuvěříte, co na sebe otevřeně prozradil!

Tomáš Řepka o tom, co býval za člověka. Super.cz

Dělal různé hlouposti, topil se v závislostech, přišel o kamarády. Tomáš Řepka dnes tvrdí, že je to všechno pryč a děkuje za to hodně své přítelkyni.

„Říkal jsem předem, že jsem neplánoval napsat knížku. Napsal ji za mě život. Po nějaké době jsem dostal potřebu vykřičet do světa, co jsem prožil, sepsat to, všem to říct. K tomu mi pomohla kniha. Po zpracování Janou Ciglerovou se z toho povedlo udělat perfektní dílo,“ věří Řepka, který věří, že se z chyb, které nadělal (a že jich bylo!), dokázal poučit.

„Možná to bude znít jako klišé, ale každý musí dojít k určitému věku, aby došel k rozumu. Aby pochopil, co je prioritní, co je pravá podstata života. Dřív jsem neměl moc pokory. Úcta nebyla taky žádná. Život jsem bral tak, jako by to byla sranda. Bum, rána, najednou se objevíte na úplném dně a nevíte vůbec, co se děje. Přátelé, kamarádi jsou pryč, nikdo vedle vás není. Čekáte, co bude. Pak to cvakne a člověk si řekne, že takhle to nechtěl a měl by se z toho poučit. Život mě naučil,“ říká pokorně bývalý slavný čutálista, který se na křtu své knížky dojetím i rozbrečel. ■